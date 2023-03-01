Эктор Хименес-Браво, хоть и не рос в Украине, но обожает вафельный торт со сгущенкой. Он усовершенствовал рецепт и добавил туда новые ингридиенты.

Вафельный торт со сгущенкой — одно из самых простых блюд, родом из детства. Однако многие кулинары переосмысливают любимый рецепт, добавляя новые ингредиенты. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился своим рецептом вафельного тортика.

Легко, быстро, дешево — так можно описать вафельный торт, который многие любят еще с детства. Эктор Хименес-Браво, хоть и не рос в Украине, но обожает вафельный торт со сгущенкой. Кулинар предлагает добавить к нему кольца банана и тем самым довершить вкус любимого десерта. Попробуйте и ощутите сладкий вкус детства.

Ингредиенты:

– пачка вафель;

– 2 банки вареной сгущенки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 150 граммов арахиса;

– 1 килограмм бананов.

Приготовление:

1.Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите арахис на пергамент и запекайте его в духовке до золотистого цвета.

2.В большой миске смешайте вареную сгущенку с мягким сливочным маслом. Тщательно перемешайте их до однородной смеси.

3.Нарежьте бананы кольцами.

4.Тщательно промажьте каждый слой крема вафли, выложите кольца бананов.

5.Измельчите арахис в крошку, посыпьте его на верхний слой торта. Бортики смажьте кремом.

6.Отправьте готовый торт в холодильник на 1 день. Перед подачей обязательно посолите десерт – это придаст ему особый вкус.

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