Вафельный торт со сгущенкой — одно из самых простых блюд, родом из детства. Однако многие кулинары переосмысливают любимый рецепт, добавляя новые ингредиенты. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился своим рецептом вафельного тортика.
Легко, быстро, дешево — так можно описать вафельный торт, который многие любят еще с детства. Эктор Хименес-Браво, хоть и не рос в Украине, но обожает вафельный торт со сгущенкой. Кулинар предлагает добавить к нему кольца банана и тем самым довершить вкус любимого десерта. Попробуйте и ощутите сладкий вкус детства.
Ингредиенты:
– пачка вафель;
– 2 банки вареной сгущенки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 150 граммов арахиса;
– 1 килограмм бананов.
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Приготовление:
1.Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите арахис на пергамент и запекайте его в духовке до золотистого цвета.
2.В большой миске смешайте вареную сгущенку с мягким сливочным маслом. Тщательно перемешайте их до однородной смеси.
3.Нарежьте бананы кольцами.
4.Тщательно промажьте каждый слой крема вафли, выложите кольца бананов.
5.Измельчите арахис в крошку, посыпьте его на верхний слой торта. Бортики смажьте кремом.
6.Отправьте готовый торт в холодильник на 1 день. Перед подачей обязательно посолите десерт – это придаст ему особый вкус.
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