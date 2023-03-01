Пройшов уже десятий рік, як російські спецслужби почали незаконну операцію по анексії Криму. Зоряна кримчанка, шоувумен та громадський діяч Маша Єфросиніна в інтерв'ю YouTube-каналу Розмова визнала, як реагує на "хлопки" на півострові і розповідала про рідних, які там живуть.

Шоувумен родом із міста Керч. З квартири, де Маша Єфросиніна провела дитинство, можна побачити незаконно побудований міст. За словами Маші, біль у Криму зможуть зрозуміти лише корінні кримчани.

"Коли я чую, що там бавовни, мені страшно і боляче. Я встигла пожити в Керчі, трохи в Сімферополі, достатньо в Севастополі. І це для мене рідна земля, коли б'ють твоєю рідною землею - це важко. Але те, що це війна, і те, що справедливість і законність мають бути відновлені — це факт... Взагалі, все, що пов'язано з темою Криму, якось дивно вкладати в слова... Я страждаю з цього приводу, бо я неодноразово говорила про те, що Крим для мене больова точка", - зізналася ведуча.

Маша Єфросиніна додала, що в неї в Криму залишилися родичі по лінії матері. Щодо мешканців півострова, то ведуча вважає, що треба працювати над тим, щоб запровадити кримчан у реалії України та підготувати їх до цього.

Дуже важливо повернути Крим не лише територіально, а й ментально. І це буде дуже складною та тривалою роботою з місцевим населенням.

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