Пошел уже десятый год с того, как российские спецслужбы начали незаконную операцию по аннексии Крыма.Звездная крымчанка, шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина в интервью на YouTube канале "Розмова" призналась, как реагирует на "хлопки" на полуострове и рассказала о родственниках, которые там живут.

Шоувумен родом из города Керчь. Из квартиры, в которой Маша Ефросинина провела детство, можно увидеть незаконно построенный мост. По словам Маши, боль в Крыму смогут понять только коренные крымчане.

"Когда я слышу, что там хлопки, мне страшно и больно. Я успела пожить в Керчи, немного в Симферополе, достаточно в Севастополе. И это для меня родная земля, когда бьют по твоей родной земле — это тяжело. Но то, что это война, и то, что справедливость и законность должны быть восстановлены — это факт. Вообще все, что связано с темой Крыма, как-то странно вкладывать в слова... Я страдаю по этому поводу, потому что я неоднократно говорила о том, что Крым для меня болевая точка", - призналась ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что у нее в Крыму остались родственники по линии матери. Что касается жителей полуострова, то ведущая считает, что нужно работать над тем, чтобы ввести крымчан в реалии Украины и подготовить их к этому.

Очень важно вернуть Крым не только территориально, но и ментально. И это будет очень сложной и продолжительной работой с местным населением.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

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