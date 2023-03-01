Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька останнім часом шокувала всіх своїм перевтіленням. Справа в тому, що співачка схудла після участі у танцювальному проекті "Танці зі зірками" на цілих 35 кілограмів. Тепер вона вихваляється чарівними образами і не ховає фігуру.

В інтерв'ю для ЖВЛ вона зізналася, що з вагою у неї знову виникли деякі проблеми.

Зокрема, солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька у 2022 році набрала 4 кг ваги. За словами артистки, вона активно тренується, щоб повернути колишню форму, яку набула після схуднення у 2021 році. 30-річна співачка не стала озвучувати, скільки саме важить зараз.

Крім того, артистка зізналася, що хоче знову зайнятися танцями та відкрити свій танцювальний клас.

"Мені хотілося б відкрити танцювальний клас. Я давно думала про це. Там, де будуть і професійні хореографи і я як звикла до того, що можуть бути різні фізичні форми. Люди з різними формами збираються разом і танцюють на своє задоволення", - зазначила Олександра Зарицька.

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