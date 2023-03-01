Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая в последнее время шокировала всех своим перевоплощением. Дело в том, что певица похудела после участия в танцевальном проекте "Танці з зірками" на целых 35 килограммов. Теперь она хвастается очаровательными образами и не прячет фигуру.

В интервью для "ЖВЛ" она призналась, что с весом у нее снова возникли некоторые проблемы.

В частности, солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая в 2022 году набрала 4 кг веса. По словам артистки, она активно тренируется, чтобы вернуть прежнюю форму, которую обрела после похудения в 2021 году. 30-летняя певица не стала озвучивать, сколько именно весит сейчас.

Кроме того, артистка призналась, что хочет снова заняться танцами и открыть свой танцевальный класс.

"Мне бы хотелось открыть танцевальный класс. Я давно думала об этом. Там, где будут и профессиональные хореографы и я как привыкла к тому, что могут быть разные физические формы. Люди с разными формами собираются вместе и танцуют в свое удовольствие", - отметила Александра Зарицкая.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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