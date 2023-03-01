У річницю вторгнення росії екс-гастролерка та співачка Світлана Лобода випустила кліп на пісню "По-українськи", в якому заплела коси та натягнула вишиванку. На її новий сплеск патріотизму відреагував ведучий та коментатор "Євробачення" Тимур Мірошниченко . На його думку, ні українські треки, ні костюми не спрацюють у її випадку. Про це він висловився в інтерв'ю проекту "Олега Френди".

В інтерв'ю Тимур Мірошниченко наголосив, що Світлана Лобода має покаятися, як це зробив кліпмейкер Алан Бадоєв.

"Якби вона своїми губами промовила: "Я вибачаюсь". Зробила б те саме, що, наприклад, Бадоєв, нормально покаялася. Але вона своїми губами цього не сказала досі. І вишиванка, і українська пісня – це теж інструмент, але Поки ти своїми губами не скажеш це, люди цього не почують", – емоційно прокоментував Тимур Мірошниченко .

Ведучий переконаний, що той, хто хоче вибачитись, може це зробити, а хтось захоче повернутися – повернеться, але треба про це щиро говорити і бажати працювати на благо України та українців. Водночас Мірошниченко проти того, щоб українці мали надто коротку пам'ять, і ми знову почали пускати у свій простір ворожу культуру.

Нагадаємо, ведучий Мірошниченко зізнався, що пішло не так на Нацвідборі на Євробаченні.

Як Politeka повідомляла, ведучий Мірошниченко згадав найтривожніший момент під час ракетних атак.

Також Politeka писала, ведучий та незмінний диктор "Євробачення" Мирошниченко прокоментував скандал.