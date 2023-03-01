В годовщину вторжения россии экс-гастролерша и певица Светлана Лобода выпустила клип на песню "По-українськи", в котором заплела косы и натянула вышиванку. На ее новый всплеск патриотизма отреагировал ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко. По его мнению, ни украинские треки, ни костюмы не сработают в ее случае. Об этом он высказался в интервью проекту "Олега френды".

В интервью Тимур Мирошниченко подчеркнул, что Светлана Лобода должна покаяться, как это сделал клипмейкер Алан Бадоев.

"Если бы она своими губами проговорила: "Я извиняюсь". Сделала бы то же, что, например, Бадоев, нормально покаялась. Но она своими губами этого не сказала до сих пор. И вышиванка, и украинская песня – это тоже инструмент, но пока ты своими губами не скажешь это, люди этого не услышат", – эмоционально прокомментировал Тимур Мирошниченко.

Ведущий убежден, что тот, кто хочет извиниться, может это сделать, а кто захочет вернуться – вернется, но надо об этом искренне говорить и желать работать на благо Украины и украинцев. В то же время Мирошниченко против того, чтобы у украинцев была слишком короткая память, и мы снова начали пускать в свое пространство враждебную культуру.

Напомним, что ведущий Мирошниченко признался, что пошло не так на Нацотборе Евровидения.

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