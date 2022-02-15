Як передає Politeka.net, Національний відбір на "Євробачення-2022" не обійшовся без скандалів. Цього разу конфлікт виник через перемогу Аліни Паш. Група "Kalush" зібралися подати позов до суду через те, що їм не показали результати глядацького голосування.
Один з ведучих Нацвідбору Тимур Мірошниченко вирішив розповісти Каті Осадчій, що пішло не так. Під час оголошення результатів, кілька разів відбувалися помилки. Він вирішив пояснити чому.
"На сцені я вперше бачу результати. Тобто нам дають папір в концерті, де все розписано. Там є порядок виступів артистів, тобто в такому, в якому вони виходили на сцену. І три колонки. Перша це результат голосування суддів...Точно також друга колонка з результатом голосування глядачів", - пояснив Тимур Мірошниченко.
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"У мене в вусі є редактор, який контролює процес, який своїми руками вбиває це в таблицю. Ця графіка теж готується за кілька хвилин, не в прямому ефірі. А в прямому ефірі набираються ці результати. Тобто коли я озвучую, що 2 бали "Our Atlantic" У мене починається шум у вухах, що 2 бали отримують не вони, а інші. Тобто все, що у мене є - це покладатися на редактора", - зізнався Мірошниченко.
"Я озвучую те, що говорять у вухо. Потім, коли намагаються поправити таблицю в прямому ефірі, то вона просто глючить. Це неможливо зробити дуже швидко, тому вона вилетіла до закінчення. А звинувачують мене, і тепер думають, що саме я та людина, яка не може з листочка 8 цифр прочитати", - поскаржився Тимур Мірошниченко.
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