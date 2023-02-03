Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко згадав складні ситуації під час відключень світла після регулярних масованих ракетних атак Росії з критичної інфраструктури України. Зірка дуже переживав за батьків, які мешкають неподалік однієї з ТЕЦ у Києві. Ці побоювання були виправданими. Про це він розповів в інтерв'ю "Фактам".

Ведучий розповів, що під час однієї з перших атак по столиці, ворожа ракета впала і вибухнула всього за кілька кілометрів від житла батьків Мірошниченка.

"Батьки живуть неподалік однієї з ТЕЦ. 10 жовтня, коли був перший масований обстріл Києва, три ракети летіли в цю ТЕЦ, але не потрапили, а впали неподалік. Одна за 2 кілометри вибухнула, якраз біля будинку моїх батьків. А в них ще й панельний будинок, тож ми тоді дуже перехвилювалися”, – поділився Тимур Мірошниченко .

Крім переживань за батьків, Тимур Мірошниченко також переживав за дітей та дружину. Коли тільки почалися відключення електроенергії, ведучий не підготувався до відсутності світла, води та тепла, через що почував себе винним.

"Складний момент був наприкінці листопада, коли був черговий обстріл Києва і три дні не було світла. У нас вдома все залежить від світла, навіть вода та опалення. Так що температура опускалася до +8 градусів. що у всьому винні путін і я. Я – тому що не закупив заздалегідь воду. Тоді був божевільний ажіотаж на питну воду. Але я розумію, це нерви, емоції. З розумінням ставлюся до цього. – Згадав шоумен.

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