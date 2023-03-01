Катерина Осадча вирішила опублікувати портретний знімок, зроблений на вулиці під час прогулянки та звернулася до українців.

Ця неймовірно складна зима закінчується. Попереду весна – час надії. І з цим справді слід привітати своїх близьких. Українська телеведуча Катерина Осадча до цього дня опублікувала пост у соцмережі Інстаграм та звернулася до українців, привітавши їх.

Катерина Осадча вирішила опублікувати портретну фотографію, зроблену на вулиці під час прогулянки. Для цього знаменитість обрала довгий оверсайз светр із патріотичними написами та малюнками. Образ доповнювали шапочка та жовто-блакитний браслетик. Знімок вийшов настільки атмосферним, а погляд у ведучої – пронизливим та щасливим.

"Цієї зими ви замерзнете і зневіритесь…. від творців "взяти за три дні Київ". Сьогодні перший день весни і, як минулого року ми стояли, так ми і вистояли найскладнішу зиму в нашому житті. З весною, рідні. З теплом прийде ще більша віра у перемогу, адже буде ще більше зброї", - з надією звернулася Катерина Осадча до українців.

Шанувальники почали жваво обговорювати фото. А також ділитися своїми думками про початок весни: "З найкращим настроєм та щирою вірою в нашу перемогу", "З першим днем ​​весни, нехай вона принесе радість і тепло і прискорить нашу спільну перемогу", "Яка ж гарна!", "Природна така, ніби й не зірка зовсім”.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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