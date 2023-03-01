Екатерина Осадчая решила опубликовать портретный снимок, сделанный на улице во время прогулки и обратилась к украинцам.

Эта невероятно сложная зима наконец-то заканчивается. Впереди весна – время надежды. И с этим действительно следует поздравить своих близких. Украинская телеведущая Екатерина Осадчая к этому дню опубликовала пост в соцсети Инстаграм и обратилась к украинцам, поздравив их.

Екатерина Осадчая решила опубликовать портретный снимок, сделанный на улице во время прогулки. Для этого знаменитость выбрала длинный оверсайз свитер с патриотическими надписями и рисунками. Образ дополняли шапочка и желто-голубой браслетик. Снимок получился настолько атмосферным, а взгляд у ведущей – пронзительным и счастливым.

"Этой зимой вы замерзнете и отчаятесь…. от создателей "взять за три дня Киев". Сегодня первый день весны и, как в прошлом году мы стояли, так мы выстояли самую сложную зиму в нашей жизни. С весной, родные. С теплом придет еще большая вера в победу, ведь будет еще больше оружия", - с надеждой обратилась Катерина Осадчая к украинцам.

Поклонники начали живо обсуждать фото. А также делиться своими мыслями о начале весны: "С самым лучшим настроением и искренней верой в нашу победу", "С первым днем весны, пусть она принесет радость и тепло и ускорит нашу совместную победу", "Какая же красивая!", "Естественная такая, будто бы и не звезда вовсе".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.