Эта невероятно сложная зима наконец-то заканчивается. Впереди весна – время надежды. И с этим действительно следует поздравить своих близких. Украинская телеведущая Екатерина Осадчая к этому дню опубликовала пост в соцсети Инстаграм и обратилась к украинцам, поздравив их.
Екатерина Осадчая решила опубликовать портретный снимок, сделанный на улице во время прогулки. Для этого знаменитость выбрала длинный оверсайз свитер с патриотическими надписями и рисунками. Образ дополняли шапочка и желто-голубой браслетик. Снимок получился настолько атмосферным, а взгляд у ведущей – пронзительным и счастливым.
"Этой зимой вы замерзнете и отчаятесь…. от создателей "взять за три дня Киев". Сегодня первый день весны и, как в прошлом году мы стояли, так мы выстояли самую сложную зиму в нашей жизни. С весной, родные. С теплом придет еще большая вера в победу, ведь будет еще больше оружия", - с надеждой обратилась Катерина Осадчая к украинцам.
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Поклонники начали живо обсуждать фото. А также делиться своими мыслями о начале весны: "С самым лучшим настроением и искренней верой в нашу победу", "С первым днем весны, пусть она принесет радость и тепло и ускорит нашу совместную победу", "Какая же красивая!", "Естественная такая, будто бы и не звезда вовсе".
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.