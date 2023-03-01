Про українців часто жартують, що де ми – там і пісня. Українці народжуються і вишиванки, і з піснею – так уявляють нас у світі, і це добре. У всі віки та часи краса та пісня тримали нас на плаву, тобто зміцнювали, надихали і були добрими ідентифікаторами як народу. Популярна співачка Злата Огневич в Інстаграм розповіла про особливий пісенний проект, у якому взяла свою участь, щоб популізувати українську пісню.

Злата Огневич взяла участь у записі особливого альбому з українськими піснями. Альбом під назвою "ДНК" (Душа. Нація. Культура) зібрав разом українських виконавців, які у ньому виконали народні пісні у незвичайній обробці.

"Такої версії пісні "Ой, я знаю, що гріх маю", ще не робив ніхто! Моя кохана. Для мене - велика честь брати участь у надзвичайному культурному проекті і я щиро вдячна за таку ідею та її втілення! Українська культура дуже потужна та має вплив на світову спільноту. Мені радісно бачити це відродження", - зізналася Злата Огневич.

У коментарях користувачі мережі зраділи такому сюрпризу та подякували співачці за популяризацію української культури: "Дякую, що взяли участь у цьому проекті", "Хотілося б прослухати вже, цікаво, що ж вийшло", "Дуже крутий проект, сучасне виконання народних пісень це круто ".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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