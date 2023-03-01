Об украинцах часто шутят что где мы – там и песня. Украинцы рождаются и вышиванки и с песней – так представляют нас в мире, и это хорошо. Во все века и времена красота и песня держали нас на плаву, то есть укрепляли, вдохновляли и были хорошими идентификаторами как народа. Популярная певица Злата Огневич в Инстаграм рассказала об особом песенном проекте, в котором взяла свое участие, чтобы популизировать украинскую песню.

В частности, Злата Огневич приняла участие в записи особенного альбома с украинскими песнями. Альбом под названием "ДНК" (Душа. Нация. Культура) собрал вместе украинских исполнителей, которые в нем исполнили народные песни в необычной обробке.

"Такой версии песни "Ой, я знаю, що гріх маю", еще не делал никто! Моя любимая. Для меня - большая честь принимать участие в чрезвычайном культурном проекте и я искренне благодарна за такую ​​идею и ее воплощение! Украинская культура очень мощная и имеет влияние на мировое сообщество. Мне радостно видеть это возрождение", - призналась Злата Огневич.

В комментариях пользователи сети обрадовались такому сюрпризу и поблагодарили певицу за популяризацию украинской культуры: "Спасибо, что приняли участие в этом проекте", "Хотелось бы прослушать уже, интересно, что же получилось", "Очень крутой проект, современное исполнение народных песен это круто".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.