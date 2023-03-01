Внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка є нареченою бізнесмена Дениса Жданова, навчається і працює моделлю в Америці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів із нової фотосесії та поділилася планами на наступний тиждень.

Так, на нових фотографіях Соня зображена в цікавій, але трохи похмурій локації. Перед камерою вона з'явилася в стильному та строгому образі – на ній чорний костюм, який ідеально ліг по фігурі, підкреслюючи її переваги, а під піджаком у неї модні біла майка та видно масивний пояс. Волосся моделі зібране в недбалу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Євдокименко поділилася своїми планами: "Європа наступного тижня". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали лайкати коментувати нову фотосесію дівчини:

"Вау, така гарна".

"Краса, клас, інтелект, драйв!"

"Неймовірна".

"Нереальна Соня".

"Вогонь".

"Люблю".

"Така красуня".

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