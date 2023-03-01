Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька у 2021 році почала зустрічатися з музикантом Павлом Тараненком . Вже за кілька місяців стосунків вони освідчилися один одному в коханні. В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона заговорила про весілля і згадала, як освідчилася у коханні бойфренду.

Олександра Зарицька згадала, як уперше зізналася бойфренду у коханні. Це сталося за кілька місяців після початку їхніх стосунків. Однак Павло все ж таки першим зізнався виконавиці, що любить її.

Зустрічатися пара розпочала ще 2021 року, а жити закохані стали разом за кілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення. До речі, війна лише зміцнила стосунки Олександри та Павла. Більше того, вона мріє про весілля із ним.

Дівчина зізналася, що хотіла б зіграти дві весільні церемонії: одну на Закарпатті, а другу – у Криму після його повернення під контроль нашої країни.

"Ніколи раніше не мріяла, я зараз уже ставлю себе на місце нареченої. Але весілля після перемоги. Зараз треба зробити так, щоб нашим дітям було жити добре у вільній країні. Це одне таке супертрадиційне буде весілля десь там на Закарпатті, а інше десь у Криму, де море", - зазначила Олександра Зарицька.

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