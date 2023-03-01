Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому пофантазував на тему того, хто міг підірвати російський літак на аеродромі в Білорусі.
У підписі до публікації на ютуб Юрій розповів: "Вранці, 26 лютого, у Білорусі, на військовому аеродромі Мачулищі було скоєно підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У. Кажуть, що це справа рук білоруських партизанів. І не виключено, що у нашого дядька Сергія теж може бути білоруське коріння".
У новому відео комік втілив образ того самого "дядька Сергія", який раніше вже з'являвся у його роликах. У цій пародії персонаж ніби натякає, що підрив літака – це його справа рук, але робить це дуже весело.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
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"Черговий шедевр".
"Геніально!".
"Ваші пародії – просто вогонь".
"Геніально, як і сам автор".
"Тепер їдь до Кремля, тільки права не забудь вже".
"Люблю ваші пародії, просто шедеврально".
"Клас, дуже сподобалося. Юрій, як завжди, з дядьком Сергієм – вогонь".
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