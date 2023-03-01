Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому пофантазував на тему того, хто міг підірвати російський літак на аеродромі в Білорусі.

У підписі до публікації на ютуб Юрій розповів: "Вранці, 26 лютого, у Білорусі, на військовому аеродромі Мачулищі було скоєно підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У. Кажуть, що це справа рук білоруських партизанів. І не виключено, що у нашого дядька Сергія теж може бути білоруське коріння".

У новому відео комік втілив образ того самого "дядька Сергія", який раніше вже з'являвся у його роликах. У цій пародії персонаж ніби натякає, що підрив літака – це його справа рук, але робить це дуже весело.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Черговий шедевр".

"Геніально!".

"Ваші пародії – просто вогонь".

"Геніально, як і сам автор".

"Тепер їдь до Кремля, тільки права не забудь вже".

"Люблю ваші пародії, просто шедеврально".

"Клас, дуже сподобалося. Юрій, як завжди, з дядьком Сергієм – вогонь".

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