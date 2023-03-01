Внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая является невестой бизнесмена Дениса Жданова, учится и работает моделью в Америке, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров из новой фотосессии и поделилась планами на следующую неделю.

Так, на новых фотографиях Соня запечатлена в интересной, но немного мрачной локации. Перед камерой она появилась в стильном и строгом образе – на ней черный костюм, который идеально лег по фигуре, подчеркивая ее достоинства, а под пиджаком у нее модные белая майка и видно массивный пояс. Волосы модели собраны в небрежную прическу, а на лице яркий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Евдокименко поделилась совими планами: "Европа на следующей неделе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать комментировать новую фотосессию девушки:

"Вау, такая красивая".

"Красота, класс, интеллект, драйв!".

"Невероятная".

"Нереальная Соня".

"Огонь".

"Обожаю".

"Такая красотка".

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