Популярна в росії співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, знову почала з'являтися в мережі.

Так, цього разу у своєму Instagram зірка опублікувала відео, яке є тизером її нового кліпу, прем'єру якого вона також проанонсувала. У ролику Лорак разом із російським актором начебто позує папараці, тут вона також наче актриса. Видно, що в кліпі вона з'явиться в ефектній білій сукні з відкритим декольте, бездоганним укладанням та макіяжем.

У підписі до публікації Лорак написала: "#РядомНоНеВместе. 03.03.2023". Російські шанувальники так само почали писати, як сильно вони чекають на прем'єру кліпу артистки, тоді як українці вкотре нагадали їй про зраду:

"Усі такі пісні жертви. Коли вже новий стиль і щось нове буде?"

"За Україну не тисне? Як же так можна всіх зрадити та посміхатися".

"Тізер – Поряд, але не разом з Україною та проти України".

"А вам усі танцульки в голові!"

"Одне слово в голові, коли бачу тебе, Кароліна. Ти справжнє кремлівське прошмандування і паскуда!".

"Скільки б разів не писала, всі видаляють сммщики. Спробую знову. Мені тебе шкода".

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