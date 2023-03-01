Українська співачка Джамала наголосила, що для неї початок весни – це особливий час.

Росіяни протягом зими хотіли залишити Україну без світла та шантажували Європу газом. 1 березня українські зірки проводжає найскладнішу нашу зиму та вітає з першим днем ​​весни. Українська співачка Джамала також опублікувала пост на сторінці Інстаграм у перший день весни та поставила запитання своїм передплатникам.

Джамала зазначила, що для неї початок весни – це особливий час, адже 27 березня 2018 року співачка народила першого сина, якого назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов. Також вона обожнює цей період, адже розпускаються первоцвіти - одні з найулюбленіших її квітів. Крім цього, вона поцікавилася, за що її підписники полюбляють весну.

"Люблю весну та березень за первоцвіт і сина. А за що ви любите весну?", - написала вона.

До свого посту артистка опублікувала відео, зроблене навесні під час однієї з її фотосесій. На ньому можна побачити команду, яка працювала з нею і саму Джамалу, що позувала перед камерою фотографа.

Користувачі мережі поспішили відповісти на запитання артистки, поділившись своїми спогадами про весну. Також не забули вони і про компліменти для улюбленої виконавиці: "Весна настає попри все...", "За чарівні світанки, спів птахів і запах квітів", "Красуня", "Чарівна краса", "Мила прелесниця".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.