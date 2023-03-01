Украинская певица Джамала отметила, что для нее начало весны - это особенное время.

Россияне на протяжении зимы хотели оставить Украину без света и шантажировали Европу газом. 1 марта украинские звезды провожает самую сложную нашу зиму и поздравляет с первым днем весны. Украинская певица Джамала также опубликовала пост на странице Инстаграм в первый день весны и задала вопрос своим подписчикам.

Джамала отметила, что для нее начало весны - это особенное время, ведь 27 марта 2018 года певица родила первого сына, которого назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. Также она обожает этот период, ведь распускаются первоцветы - одни из самых любимых ее цветов. Кроме этого, она поинтересовалась, за что ее подписчики любят весну.

"Люблю весну и март за первоцвет и сына. А за что вы любите весну?", - написала она.

К своему посту артистка опубликовала видео, которое было сделано весной во время одной из ее фотосессий. На нем можно заметить команду, которая работала с ней и саму Джамалу, что позировала перед камерой фотографа.

Пользователи сети поспешили ответить на вопрос артистки, поделившись своими воспоминаниями о весне. Также не забыли они и об комплиментах для любимой исполнительницы: "Весна наступает несмотря ни на что...", "За волшебные рассветы, пение птиц и запах цветов", "Красотка", "Очаровательная красота", "Милая прелесница".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.