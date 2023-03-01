Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри, на яких показала своє проведення часу в Техасі, куди вирушила напередодні.
Як виявилося, погода в цьому регіоні дуже мінлива – якщо на попередніх знімках Соломія показувала свою прогулянку у пальто, то тепер вона вийшла на вулицю у джинсових шортах та світлій футболці. А доповнює чарівний капелюшок із квітковими візерунками, модні сонцезахисні окуляри та сяюча посмішка.
У підписі до публікації Вітвіцька написала: "У Техасі кажуть, якщо вам не подобається погода - зачекайте кілька хвилин, і вона обов'язково зміниться. Учора в пальто, сьогодні у футболці. Таке тут непередбачуване життя".
Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нові фото телезірки:
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"І про війну можна не думати. Я вважаю, не доречні такі фото".
"Техас – дуже гарний штат. Бажаю насолодитися Техасом тут".
"Нехай благословить вас Господь".
"Топ підтримка людей, які не можуть виїхати, особливо чоловіків".
"Красуня".
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