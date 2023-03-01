Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры, на которых показала свое времяпровождение в Техасе, куда отправилась накануне.

Как оказалось, погода в этом регионе очень переменчивая – если на предыдущих снимках Соломия показывала свою прогулку в пальто, то теперь она вышла на улицу в джинсовых шортах и светлой футболке. А дополняет очаровательная шляпка с цветочными узорами, модные солнцезащитные очки и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "В Техасе говорят, если вам не нравится погода – подождите несколько минут, и она обязательно изменится. Вчера в пальто, сегодня в футболке. Такова здесь непредсказуемая жизнь".

Поклонники тут же принялись лайкать и комментировать новые фото телезвезды:

"Так тепло. Вы прекрасны".

"И о войне можно не думать. Я считаю, не уместны такие фото".

"Техас – очень красивый штат. Желаю насладиться Техасом здесь".

"Да благословит вас Господь".

"Топ поддержка людей, которые не могут уехать, особенно мужчин".

"Красотка".

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