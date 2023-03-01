Артистка розповіла, що намагається уникати конфліктних ситуацій, але коли ті відбуваються, Анна Кошмал намагається позбавитися емоцій і мислить раціонально.

Українська актриса Анна Кошмал, яка виконала роль Женьки у серіалі "Свати", активно веде сторінку у мережі, де ділиться особистим. Цього разу на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз знаменитість розповіла неприємну історію, що сталася нещодавно з нею та її батьками.

Артистка розповіла, що намагається уникати конфліктних ситуацій, але коли ті відбуваються, Анна Кошмал намагається позбавитися емоцій і мислить раціонально. Але вона має родича, який все життя паразитував на доброті батьків знаменитості.

"Вони влаштовували йому комфортну старість і терпіди невдячність лише через кровний зв'язок. Зараз він досі їх зневажає та проклинає", - додала зірка серіалу "Свати".

Після цієї історії вона поцікавилася, чи можна з повагою ставитися до таких людей, як її родич або пропагандистів у віці. Українці були непохитними – ні, адже всьому є межа.

"Отже. Вік - це біологічні цифри, а не заслуга. Мудрість - це здатність бачити істину. І вона, як ми бачимо з яскравих прикладів, ніяк не пов'язана з віком. Повага з'являється лише взаємно", - сказала Анна Кошмал.

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