Артистка рассказала, что старается избегать конфликтных ситуаций, но когда те происходят, Анна Кошмал пытается избавиться от эмоций и мыслит рационально.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая исполнила роль Женьки в сериале "Сваты", активно ведет страницу в сети, где делится личным. В этот раз на своей странице в Инстаграм-Сториз знаменитость рассказала неприятную историю, которая произошла недавно с ней и ее родителями.

Артистка рассказала, что старается избегать конфликтных ситуаций, но когда те происходят, Анна Кошмал пытается избавиться от эмоций и мыслит рационально. Но у нее есть родственник, который всю жизнь паразитировал на доброте родителей знаменитости.

"Они устраивали ему комфортную старость и терпели неблагодарность только из-за кровной связи. Сейчас он до сих пор их презирает и проклинает", - добавила звезда сериала "Сваты".

После этой истории она полюбопытствовала, можно ли с уважением относится к таким людям, как ее родственник или же к пропагандистам в возврасте. Украинцы были непреклонны - нет, ведь всему есть предел.

"Итак. Возраст – это биологические цифры, а не заслуга. Мудрость – это способность видеть истину. И она, как мы видим из ярких примеров, никак не связана с возрастом. Уважение появляется только взаимно", - заключила Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.