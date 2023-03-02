Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати жульєн із куркою та грибами.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

400 г курячих стегенець (3-4 шт.)

400 г грибів (8 шт. середніх)

1 цибулина

сіль та перець (за смаком)

100 г твердого сиру (1 склянка тертого)

рослинна олія (для смаження)

Для соусу бешамель:

15 г вершкового масла (1 ст. л.)

15 г борошна (3 ч. л.)

250 мл вершків (жирністю 10-20%) (1 склянка та 3,5 ст. л)

сіль

мускатний горіх

Спочатку потрібно підготувати начинку. Наріжте гриби та курку невеликими шматочками. Очистіть і наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте цибулю та гриби на олії. Коли сік випарується, додайте шматочки курки. Посоліть, поперчіть, перемішайте і смажте ще 5 хвилин.

Щоб приготувати соус бешамель, відправте вершкове масло в сотейник. Як тільки воно розтопиться - додайте борошно і перемішайте. Прогрійте цю масу ще 1 хвилину і додайте холодні вершки, спочатку 1/3 і потім все інше. При постійному помішуванні доведіть до кипіння соус, потримайте на плиті ще 30-40 секунд і зніміть з плити. Додайте сіль, мускатний горіх і перемішайте.

З'єднайте соус бешамель з куркою та грибами. Перекладіть жульєн у керамічні форми діаметром 12 см, висотою 3-3,5 см. Присипте тертим сиром. Відправте форми в розігріту до 200 градусів духовку в режимі гриль або конвекція, до утворення золотистої скоринки.

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