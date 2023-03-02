Лиза Глинская, которая была победительницей и судьей нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф", поделилась классическим рецептом популярного блюда.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить жульен с курицей и грибами.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

400 г куриных бёдрышек (3-4 шт.)

400 г грибов (8 шт. средних)

1 луковица

соль и перец (по вкусу)

100 г твёрдого сыра (1 стакан тёртого)

растительное масло (для жарки)

Для соуса бешамель:

15 г сливочного масла (1 ст. л.)

15 г муки (3 ч. л.)

250 мл сливок (жирностью 10-20%) (1 стакан и 3,5 ст. л)

соль

мускатный орех

Сперва нужно подготовить начинку. Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и грибы на растительном масле. Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Посолите, поперчите, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.

Чтобы приготовить соус бешамель, отправьте в сотейник сливочное масло. Как только оно растопиться - добавьте муку и перемешайте. Прогрейте эту массу ещё 1 минуту и добавьте холодные сливки, сначала 1/3 и потом все остальное. При постоянном помешивании доведите соус до кипения, подержите на плите ещё 30-40 секунд и снимите с плиты. Добавьте соль, мускатный орех и перемешайте.

Соедините соус бешамель с курицей и грибами. Переложите жульен в керамические формы диаметром 12 см, высотой 3-3,5 см. Присыпьте тёртым сыром. Отправьте формы в разогретую до 200 градусов духовку в режиме гриль или конвекция, до образования золотистой корочки.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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