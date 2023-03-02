Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде свій популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала миле фото, повідомила у неї день народження та зізналася, чому він цього року найкращий.

Так, за словами Раміни, 1 березня їй виповнилося 31 рік. І цього дня їй нарешті розблокували сторінку у Instagram, яка вже п'ять була у блоці з початку війни.

"Цей день я проведу в дорозі додому. Проте по відчуттям, це один з найкращих Днів Народження в моєму житті. Якби рік тому наші мужні хлопці та дівчата не дали відпір ворогу, який рухався на Київ, можливо я би не зустрічала цей день у вільній Україні. Сьогодні я маю можливість піти в будь- який заклад та на будь-якій заправці заправитися бензином, не маючи при цьому обмежень. Виявляєтся, те, що раніше було буденним, зараз - цінно", - поділилася Есхакзай.

Також вона розповіла про свої успіхи, привітання та радість від того, що навіть у такий важкий час може сама фінансувати та створювати власний проект.

"Це перший День народження, коли я не буду об'їдатися тортом, щоб з завтрашнього дня сісти на дієту. Нарешті я собі подобаюся в дзеркалі. Я можу бачити всі деталі оточуючого середовища і мені не паморочиться в голові через недостатню чіткість зору. Так, це був дійсно тяжкий рік, але ці труднощі роблять мене краще. Зазделегідь дякую ВСІМ за привітання", - написала блогерка.

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