Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет свой популярный ютуб-канал "RAMINA", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала милое фото, сообщила у нее день рождения и призналась, почему он в этом году лучший.

Так, по словам Рамины, 1 марта ей исполнился 31 год. И в этот день ей наконец разблокировали страницу в Instagram, которая уже пять была в блоке с начала войны.

"Этот день я проведу в пути домой. Однако, по ощущениям, это один из лучших Дней Рождения в моей жизни. Если бы год назад наши мужественные ребята не дали отпор двигавшемуся на Киев врагу, возможно я бы не встречала этот день в свободной Украине. Сегодня у меня есть возможность пойти в любое заведение и на любой заправке заправиться бензином, не имея при этом ограничений. Оказывается, то, что раньше было обыденным, сейчас – ценно", - поделилась Эсхакзай.

Также она рассказала о своих успехах, поздравлениях и радости от того, что даже в такое тяжелое время может сама финансировать и создавать собственный проект.

"Это первый День рождения, когда я не буду объедаться тортом, чтобы с завтрашнего дня сесть на диету. Наконец-то я себе нравлюсь в зеркале. Я могу видеть все детали окружающей среды и мне не кружится голова из-за недостаточной четкости зрения. Да, это был действительно тяжелый год, но эти трудности делают меня лучше. Заранее спасибо всем за поздравления", - написала блогерша.

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