Як пише Politeka.net , Соня Євдокименко - відома американська модель з України, яка є онукою легенди української естради Софії Ротару. 21-річна красуня вже кілька років живе у Нью-Йорку, де навчається та працює. Соня вже має навіть нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Євдокименко та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Соня поділилася чуттєвим фото, де позувала крупним планом. Зірка ніяк не підписала фото, а лише зазначила, що знімок було зроблено у Беверлі-Хіллз.

Мама Соні одразу ж прокоментувала публікацію: "Так, вона привернула мою увагу".

Фанати поставили лайки, включаючи бабусю Соні Софію Ротару, та написали коментарі:

"Яка краса";

"абсолютно захоплює дух";

"О Боже мій";

"Вона моя дівчинка, моя супер дівчинка".

А до цього Соня розповіла про Бенксі, який зробив графіті у підтримці України.

"Бенксі. Капіталістичний реалізм.

"Найбільші злочини у світі скоюються не людьми, які порушують правила. Це люди, які виконують накази, скидають бомби та знищують села", - написала зірка в публікації.

Нагадаємо, внучка Ротару у діловому костюмі наголосила на ідеальній фігурі.

А ще Politeka писала, що онука Софії Ротару на прогулянці підкорила новим чином.

Також Politeka повідомляла, що модель-онука Софії Ротару вразила виглядом у незвичайному топі.