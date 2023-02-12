21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко показала кадры из новой эффектной фотосессии на улицах Нью-Йорка. Модель выбрала для съемки дерзкий образ, надев коротенькую черную юбку с колготами, кожаную куртку и перчатки, а самой интересной деталью наряда стал топ в форме розовых цветочков. Образ Соня дополнила массивным колье и солнцезащитными очками.
Внучка Ротару не стала заморачиваться с подписью к фото, оставив просто пару эмодзи: "🖤⚡️".
Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:
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"Ты потрясающе выглядишь! ❤️ 🔥😎";
"Просто шикарная 😍🔥";
"Какая красивая 😍😍😍 Лучшая внучка для бабушки".
Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и сама София Михайловна Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.