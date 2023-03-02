Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель из Украины, которая является внучкой легенды украинской эстрады Софии Ротару. 21-летняя красотка уже несколько лет живет в Нью-Йорке, где учится и работает. У Сони уже есть даже жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Соня поделилась чувственным фото, где позировала крупным планом. Звезда никак не подписала фото, а только отметила, что снимок был сделан в Беверли-Хиллз.

Мама Сони сразу же прокомментировала публикацию: "Да, она привлекла мое внимание".

Фанаты поставили лайки, включая бабушку Сони Софию Ротару, и написали комментарии:

"Какая красота";

"абсолютно захватывает дух";

"О Боже мой";

"Она моя девочка, моя супер девочка".

А до этого Соня рассказала о Бэнкси, который сделал графити в поддерку Украины.

"Бэнкси. Капиталистический реализм.

"Величайшие преступления в мире совершаются не людьми, нарушающими правила. Это люди, которые выполняют приказы, сбрасывают бомбы и уничтожают деревни", - написала звезда в публикации.

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