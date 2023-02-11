Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая получила звание Национальной легенды Украины. У знаменитости есть внучка - 21-летняя Соня Евдокименко. Она уже несколько лет живет в США, где учится и строит карьеру модели. У Сони уже есть жених-миллионер, который входил в список Форбс.
Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только результатами съемок, но и личными кадрами. А в этот раз Соня решила поделится кадрами, где показала свою тренировку. На кадрах Евдокименко была в спортивном костюме и боксировала на ринге.
Стоит отметить, что Соня, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда в первый же день полномасштабного вторжения опубликовала пост, где показала украинский флаг на фоне Родины-матери.
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"Моя семья и многие люди, которые мне очень дороги, находятся в Украине. Прошлой ночью граждане по всей стране проснулись в 5 утра от звуков сирен и взрывов…", - написала Соня в публикации 24 февраля 2022 года, когда путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину по всем направлениям.
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