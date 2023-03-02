На своїй сторінці в Instagram модельєр показав приклади, з чим варто носити худі.

"Поговоримо сьогодні про худі. Я впевнений, що в гардеробі кожного з вас є як мінімум одне худі! А ще впевнений, що ви його носите, як всі, під кросівки, спортивні штани та джинси! А якщо я вам скажу, що завдяки худі можна створити справді вишуканий та елегантний образ? Не очікували? Вам знадобиться класичний оверсайз жакет в чорному, сірому кольорі або в клітинку. Поєднуйте його з брюками прямого

крою (палацо, як то кажуть), щоб створити образ, який буде актуальним протягом усього наступного сезону", — радить Андре Тан.

За його словами, кросівки додадуть трохи фривольності образу, а якщо разом із худі ви вдягнете підбори, то вони зроблять вас дуже елегантними.

"Тандем худі та брючного костюма виглядає дуже-дуже стильно. Такий образ можна вписати в діловий стиль, якщо ваш робочий дрес-код не надто консервативний. Дотримуйтесь балансу в палітрі кольорів. До брючного костюма підберіть худі нейтральних кольорів", — додав дизайнер.

Крім того, худі можна поєднувати навіть зі спідницями.

"Можна і зі спідницею-олівець, і максі-спідницею, і мініспідницею, і буде дуже цікаво поєднуватися, якщо ви вдягнете спідницю-плісе, шкіряну спідницю, а також спідницю з воланами або бахромою. Ну і додайте трошки фривольності якимись дуже масивними чобітками. І це буде дуже гарний образ, як то кажуть: стильно, модно та молодіжно", — наголосив Андре Тан.

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