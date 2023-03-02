На своей странице в Instagram модельер показал примеры, с чем следует носить худи.

"Поговорим сегодня о худи. Я уверен, что в гардеробе каждого из вас есть как минимум одно худи! А еще уверен, что вы его носите, как все, под кроссовки, спортивные штаны и джинсы! А если я вам скажу, что благодаря худи можно создать действительно изысканный и элегантный образ? Не ожидали? Вам понадобится классический оверсайз жакет в черном, сером цвете или в клеточку. Сочетайте его с брюками прямого кроя (палаццо, как говорится), чтобы создать образ, который будет актуален в течение всего следующего сезона", — советует Андре Тан.

По его словам, кроссовки придадут немного фривольности образу, а если вместе с худи вы наденете каблуки, то они сделают вас очень элегантными.

"Тандем худи и брючного костюма выглядит очень-очень стильно. Такой образ можно вписать в деловой стиль, если ваш рабочий дресс-код не слишком консервативен. Соблюдайте баланс в цветовой палитре. К брючному костюму подберите худи нейтральных цветов", - добавил дизайнер.

Кроме того, худи можно совмещать даже с юбками.

"Можно и с юбкой-карандаш, и макси-юбкой, и мини-юбкой, и будет очень интересно сочетаться, если вы наденете юбку-плиссе, кожаную юбку, а также юбку с воланами или бахромой. Ну и добавьте немножко фривольности какимм-то очень массивным сапожками. Это будет очень хороший образ, как говорится: стильно, модно и молодежно", - подчеркнул Андре Тан.

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