Дружина українського виконавця Віктора Павлика не перестає захоплювати своїм почуттям стилю. Блогер Катерина Репяхова завжди поспішає ділитися із шанувальниками стильним натхненням, а також деталями про своє повсякденне життя. Нещодавно вона взяла участь у модній фотосесії та поділилася її результатами в Інстаграм.

Для участі у черговій модній фотосесії Катерина Репяхова обрала брючний костюм. Срібні штани-клеш, приталений жакет, а також біла майка з круглою горловиною та чорні туфлі - образ вийшов елегантний. Волосся блогера було розпущене і трохи завите в локони, у макіяжі зроблено акцент на очі.

Не обійшовся образ без аксесуарів: сережки та кільця сріблястого відтінку стали чудовим доповненням та змусили дівчину ще більше засяяти.

"Якщо можна ще трохи цієї неймовірної зйомки", – підписала кадри Катерина Репяхова.

Шанувальникам сподобався образ Каті і вони залишили багато теплих відгуків у коментарях: "Ти - Світло, дякую тобі за день", "Який красивий і ніжний образ. Вам йде", "Нереально красива! Звідки такий чудовий костюм? Красивооо, ніби весна ", "Ооооочень гарний look і Ви теж".

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