Жена украинского исполнителя Виктора Павлика не перестает восхищать своими чувством стиля. Блогер Екатерина Репяхова всегда спешит делиться с поклонниками стильным вдохновением, а также деталями о своей повседневной жизни. Недавно она взяла участие в модной фотосессии и поделилась ее результатами в Инстаграм.

Для участия в очередной модной фотосессии Екатерина Репяхова выбрала брючный костюм. Серебряные брюки-клеш, приталенный жакет, а также белая майка с круглой горловиной и черные остроносые туфли - образ получился элегантный. Волосы блогера были распущены и немного завиты в локоны, в макияже сделан акцент на глаза.

Не обошелся образ без аксессуаров: серьги и колечки серебристого оттенка стали прекрасным дополнением и заставили девушку еще больше засиять.

"Если можно еще немного этой невероятной съемки", - подписала кадры Екатерина Репяхова.

Поклонникам понравился образ Кати и они оставили много теплых отзывов в комментариях: "Ты - Свет, спасибо тебе за день", "Какой красивый и нежный образ. Вам идёт", "Нереально красивая! откуда такой замечательный костюм? Красивооо, будто весна :)", "Ооооочень красивый look и Вы тоже".

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