Молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке, насмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский музыкант, который взял в жены молодую блогерку Катю Репяхову. Пару даже не смутила разница в 28 лет и они уже воспитывают совместного сына Михаила. Репяхова, как и звездный супруг, активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз показала мужа без бровей.

"А брови немного отрасли. Сказал, что в парках никогда не был. Наверное врет", - написала Катя и показала супруга, который случайно побрил свои брови.

"А потом мы решили инсценировать эту картину. Многим было интересно, как то выглядит", - написала Репяхова и показала, как Виктор Павлик с едой стоит на улице и ищет девушку, подняв украинцам настроение.

А до этого Виктор Павлик рассказал о важном флешмобе. Как объяснил звезда, таким образом он передал привет для российских оккупационных войск.

"Присоединился к флешмобу «Укроборонпрома» по случаю отладки серийного производства артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм.

Передал свой привет оккупантам. Ни обещаний, ни прощений!

Слава Украине!", - написал Виктор Павлик и показал, как подписует артиллерийский снаряд для российских оккупационных войск.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж остался без бровей

Также Politeka сообщала, что молодая жена Павлика впечатлила украинцев важной для нее новостью

Также Politeka писала, что Павлик с молодой женой и сыном растрогал счастьем на отдыхе