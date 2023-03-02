Ілона Гвоздьова вийшла на ґанок будинку, щоб подихати свіжим повітрям. При цьому вона виглядала по-домашньому милою та справжньою.

Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, не втомлюється радувати шанувальників апгрейдами. Цього разу вона поділилася на сторінці в соцмережі Інстаграм відео, на якому постала справжньою, ніжною і не награною.

На відео вона постала під час ранкової прогулянки. Ілона Гвоздьова вийшла на ґанок будинку, щоб подихати свіжим повітрям. При цьому вона виглядала по-домашньому милою та справжньою.

Ілона Гвоздьова показала комфортний образ, який обрала для дому, хоча він підійде для інших ситуацій. Вона одягла прості чорні брюки-скінні, светр-оверсайз із декором з ниток бежевого відтінку. Таким чином, об'ємний верх відмінно підкреслив довгі стрункі ноги знаменитості. Волосся вона розпустила, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

У підписі до відео танцівниця процитувала Нору Ефрон, яка колись сказала: "Насамперед будь головною героїнею свого життя, але не жертвою".

Користувачі мережі засипали Ілону компліментами і зізналися, що давно чекали такого щирого відео від неї. Вони назвали Гвоздьову однією з найкрасивіших представниць українського шоубізнесу: "Не потрібно слів, просто принцеса", "Яка ви гарна, пишаємось нашими українськими красунями", "Справжня і така проста. Гарного вам дня".

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