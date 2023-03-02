Илона Гвоздева вышла на крыльцо дома, чтобы подышать свежим воздухом. При этом она выглядела по-домашнему милой и настоящей.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, не устает радовать поклонников апгрейдами. В этот раз она поделилась на странице в соцсети Инстаграм видео, на котором предстала настоящей, нежной и не наигранной.

На видео она предстала во время утренней прогулки. Илона Гвоздева вышла на крыльцо дома, чтобы подышать свежим воздухом. При этом она выглядела по-домашнему милой и настоящей.

Илона Гвоздева показала комфортный образ, который составила для дома, хотя он подойдет и для других ситуаций. Она надела простые черные брюки-скинни, свитер-оверсайз с декором из нитей бежевого оттенка. Таким образом, объемный верх отлично подчеркнул длинные стройные ноги знаменитости. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий макияж.

В подписи к видео танцовщица процитировала Нору Эфрон, которая когда-то сказала: "Прежде всего, будь главной героиней своей жизни, но не жертвой".

Пользователи сети засыпали Илону комплиментами и признались, что они давно ждали такого искреннего видео от нее. Они назвали Гвоздеву одной из самых красивых представительниц украинского шоубизнеса: "Не нужно слов, просто принцесса", "Какая вы красивая, гордимся нашими украинскими красотками", "Настоящая и такая простая, без фальши. Хорошего вам дня".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

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Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.



