Реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Олена Савраненко) зараз виступає за кордоном та дає благодійні концерти. Не забуває вона і про нові композиції, які продовжує записувати. На своїй сторінці в Інстаграмі знаменитість опублікувала новий трек. Пісню можна повністю прослухати на Youtube-каналі виконавця Olivan.

Так, співак із Луцька Olivan та відома реперка Alyona Alyona випустили спільну пісню "Чекаю". Як зазначила Alyona Alyona, трапляються випадки, коли стосунки добігають кінця і між людьми залишається багато недомовлених слів. Але незважаючи ні на що, дуже багато людей чекають один на одного, тому що щире кохання існує. Пісня саме про це, з вірою в те, що кожен із нас може дочекатися істинної любові.

Примітно, що у цій пісні реперша не лише читає реп, а й співає у приспіві разом із Olivan.

"Слухали вже наш з olivan.official новий трек? Як вам?", - з цікавістю запитала Alyona Alyona у своїх підписників.

Користувачі мережі поспішили відповісти на запитання реп-виконавиці і поділилися своїми думками про нову пісню: "Дуже круто, ніжно - через вуха і щиро вітаю ви неймовірні, красиві і дуже талановиті", "Люблю пісні змішаних стилів.. а ця колоба або фіт - чарівна", "Незвичайно, але мені подобається. Однозначно, в плей-лист", "Чудова пісня, добре звучать голоси в тандемі".

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