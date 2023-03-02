Рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) сейчас выступает за границей и дает благотворительные концерты. Не забывает она и новых композициях, которые продолжает записывать. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала новый трек. Песню полностью можно прослушать на Youtube-канале исполнителя Olivan.

Так, певец из Луцка Olivan и известная реперка alyona alyona выпустили совместную песню "Чекаю". Как отметила Alyona Alyona, случаются случаи, когда отношения подходят к концу и между людьми остается много недосказанных слов. Но несмотря ни на что, очень много людей ждут друг друга, потому что искренняя любовь существует. Песня именно об этом, с верой в то, что каждый из нас может дождаться истинной любви.

Примечательно, что в этой песне рэперша не только читает рэп, но и поет строчки в припеве вместе с Olivan.



"Слушали уже наш с @olivan.official новый трек? Как вам?", - с любопытством спросила Alyona Alyona у своих подписчиков.

Пользователи сети поспешили ответить на вопрос рэп-исполнительницы и поделились своими мыслями о новой песне: "Очень круто, нежно - через уши и до самого сердца поздравляю вы невероятные, красивые и очень талантливые", "Обожаю песни смешанных стилей.. а эта колоба или фит - волшебная", "Необычно, но мне нравится. Однозначно, в плей-лист", "Великолепная песня, хорошо звучат голоса в тандеме".

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