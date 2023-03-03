Дружина популярного українського виконавця та хітмейкера Монатика Ірина, яка працює у творчій команді чоловіка, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дружина артиста виклала кумедне фото чоловіка та розповіла про його нову музичну роботу.
Як виявилося, Монатик став одним із учасників музичного проекту "ДНК", у рамках якого українські артисти заспівали на новий лад народні пісні. Монатик дісталася композиція "Підманула підвела", яку він виконав у своєму автентичному стилі.
На фотографії, яку показала Ірина, її чоловіка Монатика знято в яскравій локації з мішками-стільцями. У руках він тримає волохату жовту рамку, крізь яку ніби проліз. При цьому на ньому незвичайне вбрання зі стильним світлим капелюхом.
У підписі до публікації Іра написала: "Сьогодні на всіх музичних платформах вийшов надзвичайно красивий альбом "ДНК", для якого MONATIK зробив непервершену версію легендарної пісні "Підманула підвела". Така краса. Всі кошти зі стрімінгів та від монетизації підуть @u24.gov.ua. Посилання на прослуховування в сторіз! Дякуємо нашим партнерам та друзям за плідну співпрацю та реалізацію такої важливої справи! Разом до перемоги!".
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