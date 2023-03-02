Популярна українська телеведуча та засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка з початку війни вивезла дітей до Польщі і тепер мешкає на дві країни, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася кумедним відео, проте налякала українців хворобливою худорлявістю.

Як видно, у ролику Маша спочатку з'являється у спортивних штанях та теплому рожевому светрі з коміром. Вона крутить у руках чорний комплект і весело пританцьовує, а потім за секунду танцює вже в цьому самому чорному костюмі. До речі, саме це друге вбрання наголосило на худорлявості телезірки.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Як і ви, дівчата, я втомилася ще минулої весни. Але зад сам себе не підтягне... Не лише зі сталевими "причиндалами" йти до перемоги".

Шанувальники не стали мовчати і висловили в коментарях своє хвилювання з приводу зайвої худорлявості телеведучої:

"Ви вболіваєте? Дуже худа. Чорний костюм не треба одягати, бо боляче очам".

"Марія, а ви подобаєтеся собі із цими кілограмами?".

"Красуня, але чому ви така худа?".

"Маша, вам терміново потрібно кілька кілограмів".

"Вам, звичайно, видніше, але це виглядає не так привабливо. Здоров'я головніше".

"Марія, мені здається, що ви перейшли всі межі розумного, ви не просто худа, вже не добре, це хвороба".

"Мені здається, але ви ніби трохи пострункішали. Сподіваюся у вас все добре і зменшилися проблеми з харчовими розладами".

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