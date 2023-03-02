Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів, як зазначила, начебто з іншого життя.

Схоже, це архівні знімки, зняті до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. На них Світлана зображена на прогулянці у цікавій локації, вона і так, і сяк крутиться для фотографа. Перед камерою співачка з'явилася у стильному чорному костюмі з кедами, її волосся розпущене у легкій укладці, а на обличчі макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лобода написала: "Ніби з іншого життя. Так безтурботно, так спокійно". Користувачі відразу почали коментувати нові фотографії зірки:

"На жаль, іншого життя вже не буде".

"Так і було колись".

"Коли ви не використовуватимете російську мову?".

"Світло, ти нереальна! На стилі, окуляри круті!".

"Так і було, але ми цього не розуміли, наскільки ми були щасливими. Усе буде".

"Ну навчитеся вже українській мові, і не ганьбайте нашу державу, тим москальським шлаком!"

"Як завжди, чарівна".

"Така гарна".

"Світлана заблокуйте доступ на Ваш обліковий запис для країни терориста. Ви неймовірна. Слава Україні. Дякуємо за підтримку".

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