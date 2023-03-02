Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милими кадрами з авто та розповіла про своє творче дітище.

Як видно, на фото та відео Ірина зображена в автомобілі, вона їде за кермом, слухає в машині нові треки піз проекту "ДНК – Душа.Нація.Культура". Перед камерою продюсер з'явилася у стриманому стильному образі – на ній світлі джинси та білий теплий светр, її волосся недбало покладене, а на обличчя легкий макіяж.

У підписі до публікації Горова похвалилася важливим досягненням: "ДНК - Душа.Нація.Культура. Нове звучання українських народних пісень у виконанні відомих артистів. Це дуже важливий проєкт для нашої країни (не тільки тому, що всі гроші з прослуховувань йдуть на благодійність у @u24.gov.ua). Я впевнена, подібне сучасне та дуже стильне переосмислення нашої пісенної спадщини не зможе залишити байдужим молоде покоління. А вони - майбутнє України. І такі культурні прояви мають надихати молодь поглиблюватися в наше коріння, історію, культуру. Вдячна всім організаторам цього неймовірного проєкту".

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