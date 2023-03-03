Жена популярного украинского исполнителя и хитмейкера Монатика Ирина, которая работает в творческой команде мужа, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена артиста выложила забавное фото мужа и рассказала о его новой музыкальной работе.

Как оказалось, Монатик стал одним из участников музыкального проекта "ДНК", в рамках которого украинские артисты спели на новый лад народные песни. Монатик досталась композиция "Підманула підвела", которую он исполнил в своем аутентичном стиле.

На фотографии, которую показала Ирина, ее муж Монатик запечатлен в яркой локации с мешками-стульями. В руках он держит мохнатую желтую рамку, сквозь которую как будто пролез. При этом на нем необычный наряд со стильной светлой шляпой.

В подписи к публикации Ира написала: "Сегодня на всех музыкальных платформах вышел очень красивый альбом "ДНК", для которого MONATIK сделал непревзойденную версию легендарной песни "Підманула підвела". Такая красота. Все средства со стримингов и от монетизации пойдут @u24.gov.ua. Ссылка на прослушивание в сторис! Благодарим наших партнеров и друзей за плодотворное сотрудничество и реализацию такого важного дела! Вместе к победе!".

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