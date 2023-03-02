Коли Ольга та її подруга шукали каву без кофеїну в супермаркеті, жінка запитала, чи вони не є українками. Ольга підтвердила, що вони українки, а потім жінка почала скаржитися на високу вартість продуктів та звинувачувати біженців у тому, що вони коштують французам дуже дорого.

Вона згадала, що вони витрачають на біженців близько 5 мільярдів євро щомісяця, і що біженці іноді не платять за проїзд в автобусі та інші послуги. Жінка також скаржилася на те, що біженці їдять їхній хліб.

Ольга відповіла, що для них, біженців, життя у Франції коштує набагато дорожче, бо вони платять життям, щоб французи жили спокійно. Жінка була скептично налаштована та сказала, що це вина чоловіків, а не жінок. Ольга думала про те, як багато хто з їхніх товаришів загинув за цей рік, як вони втрачали сенс життя і долали численні труднощі.

Українки були вражені подібною цинічністю жінки:

«Пара прильотів до Канн і думка зміниться на раз; Нас не розуміють; Уся Європа в одному питанні. Тому що в нашій країні ВІЙНА та наші чоловіки на фронті чи на тому світі.; Була схожа історія в Італії, на жаль, не всі європейці розуміють, що ми боремося і для них вільний від тиранії світ;

Якби це була б світова війна, тоді б побачили; Таких жінок я зустрічаю часто в Німеччині».

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