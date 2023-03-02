Когда Ольга и ее подруга искали кофе без кофеина в супермаркете, женщина спросила, не являются ли они украинками. Ольга подтвердила, что они украинки, и затем женщина начала жаловаться на высокую стоимость продуктов и обвинять беженцев в том, что они стоят французам очень дорого.

Она упомянула, что они тратят на беженцев около 5 миллиардов евро каждый месяц и что беженцы иногда не платят за проезд в автобусе и другие услуги. Женщина также жаловалась на то, что беженцы едят их хлеб.

Ольга ответила, что для них, беженцев, жизнь во Франции обходится намного дороже, потому что они платят жизнью, чтобы французы жили спокойно. Женщина была скептически настроена и сказала, что это вина мужчин, а не женщин. Ольга думала о том, как многие из их товарищей погибли за этот год, как они теряли смысл жизни и преодолевали многочисленные трудности.

Украинки были поражены подобной циничностью женщины:

«Пара прилетов в Канны и мнение изменится на раз; Нас не понимают; Вся Европа в одном вопросе. Потому что в нашей стране ВОЙНА и наши мужчины на фронте или на том свете.; Была похожа история в Италии, к сожалению не все европейцы понимают, что мы боремся и для них свободный от тирании мир;

Если это была бы мировая война, тогда бы увидели; Таких же женщин я встречаю часто в Германии».

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