Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на помощь Украине.

Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга рассказала, как относится к отмене праздника 8 марта, поделившись новым сторис в своем блоге.

"Что касается праздника 8 марта мне лично все равно на текущий момент. То все порешаем потом. Тем более это международный день, международная дата. Просто отредактировать его значение в нашем сознании и все. Нет беды. Есть важнее у нас дела и проблемы", - написала Ольга в сторис и показала стильный образ в черном платье с разрезом от бедра.

"Он точно перевернулся, наш мир. Не знаю, что легче - приспособиться к нему или пытаться перевернуь обратно", - написала на еще одном сторис Ольга и поделилась видео, которое было снято наоборот.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлила эффектным образом в черном

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