Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз показала эффектный образ в черном и поделилась своими мыслями к годовщине вторжения.

"Круглый год…

Было: основное продержаться три дня, потом неделю, потом – ого, уже 30 дней! Далее ждали «к лету, к осени»… боялись дат – 9 мая, 24 августа…

И сегодня мы уже не о «продержаться», потому что несокрушимы! Не ждем дат – потому что знаем и верим ВСУ! Не боимся – потому что пусть они нас боятся теперь, нам уже ничего не страшно!", - написала Ольга в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо Оля, сказано точно, попали в самое сердце!!! Мы обязательно выстоим и победим!";

"Спасибо Вам, Оля. Вы очень сильная женщина! Несмотря на все, если бы ЧП было тяжело самому Вы еще и нас всех поддерживаете";

"Вылезаем из архивных фото и видео. Так, к работе! Мы еще не кончили, еще многое нужно сделать. Впереди – наша Победа!";

"Оля, никогда не забуду, как вы ответили голосовым сообщением мне в директ, когда мы с сестрой и детьми искали убежищ в Мукачево... Тогда я поняла, что нас настоящих, смелых, человечных украинцев никогда не сломать".

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